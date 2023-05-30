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В Ярдымлы задержан наркокурьер

В Ярдымлы задержан наркокурьер В Ярдымлы задержан наркокурьер.
Происшествия
30 мая 2023 г. 10:37
В Ярдымлы задержан наркокурьер

В Ярдымлы задержан наркокурьер.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского РУП на территории села Жий, был задержан житель города Баку Игбал Асланов, управляющий автомобилем марки Toyota Prius. При осмотре автомобиля сотрудниками полиции были обнаружены более 5 кг героина, 3 кг 500 г марихуаны, 2 кг метамфетамина и около 1000 таблеток метадона.

В ходе предварительного расследования установлено, что И.Асланов получил наркотические средства от устанавливаемого следствием гражданина Ирана с целью дальнейшей доставки по различным адресам в городе Баку.

Решением суда в отношении И.Асланова принята мера пресечения в виде ареста.

По факту выполняются необходимые следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYardımlıda narkokuryer həbs edilib

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