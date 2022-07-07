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В Ярдымлы владелицу магазина зарубили топором

В Ярдымлы владелицу магазина зарубили топором 6 июля около 22:00 в Ярдымлинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жительницы села Остаир Мамедовой Гульхар, 1962 года рождения, в продуктовом магазине, расположенном во дворе ее дома.
Происшествия
7 июля 2022 г. 10:29
В Ярдымлы владелицу магазина зарубили топором

6 июля около 22:00 в Ярдымлинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жительницы села Остаир Мамедовой Гульхар, 1962 года рождения, в продуктовом магазине, расположенном во дворе ее дома.

Как сообщили Report в Ярдымлинской районной прокуратуре, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что женщину убил ее односельчанин Фиргат Мастиев, 1985 года рождения, нанеся топором удары по голове и шее.

По факту в прокуратуре Ярдымлинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ф.Мастиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

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