В Ярдымлы у двух человек обнаружено свыше 11 кг наркотиков

Ярдымлы. 4 июня. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе у двух человек обнаружено и изъято 11 кг наркотиков.

Об этом южному бюро Report сообщили из южной региональной группы пресс-службы МВД.

По информации, в результате проведенных 2 июня оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Ярдымлинского района, на 39-км дороги Ярдымлы-Масаллы были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков житель Лянкярана Гадир Алиев и житель Масаллы Кянан Нуроглу.

В изъятом у них кульке обнаружили в целом свыше 11 кг различных наркотиков, в том числе 4064,2 г героина, 6023,3 г опиума, 943,7 г гашиша, 76,25 г психотропного вещества метамфетамин и пр. лекарственные препараты.

По факту в отделении полиции Ярдымлинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование. Решением Ярдымлинского районного суда в отношении указанных лиц избрана мера пресения в виде ареста сроком на 4 месяца.