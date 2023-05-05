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В Ярдымлы сошел оползень, движение по автодороге Масаллы-Ярдымлы ограничено

В Ярдымлы сошел оползень, движение по автодороге Масаллы-Ярдымлы ограничено В Ярдымлинском районе сошел оползень, в результате чего движение по дороге было ограничено. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 52-м км автодороги Масаллы-Ярдымлы. Отрезок дороги длиной 60 метров пришел в негодность. Во время оп
Происшествия
5 мая 2023 г. 16:40
В Ярдымлы сошел оползень, движение по автодороге Масаллы-Ярдымлы ограничено

В Ярдымлинском районе сошел оползень, в результате чего движение на 52-м км автодороги Масаллы-Ярдымлы было ограничено.

Как сообщает южное бюро Report, отрезок дороги длиной 60 метров пришел в негодность.
Во время оползня вместе с подпорными стенами были полностью разрушены тротуары.

В результате разрушения поврежден газопровод. Благодаря принятым экстренным мерам авария на газопроводе была устранена.

По словам председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Азера Хамиева, они уже проинформировали профильные госучреждения о случившемся.

Вероятной причиной оползня называют сильные дожди, наблюдаемые в Ярдымлинском районе уже несколько дней.

Напомним, что еще один оползень сошел сегодня в селе Садан Сиязаньского района.

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