В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом

В Ярдымлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

В Ярдымлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 12-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Алиев Джавид Вагиф оглы на автомобиле марки Opel Astra потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Находящийся в машине пассажир Иманов Нахид Камиль оглы погиб на месте происшествия. Водитель госпитализирован с травмами.

По данному факту в отделе полиции Ярдымлинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.