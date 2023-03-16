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В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом 

В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом  В Ярдымлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.
Происшествия
16 марта 2023 г. 09:40
В Ярдымлы произошло ДТП со смертельным исходом 

В Ярдымлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 12-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Алиев Джавид Вагиф оглы на автомобиле марки Opel Astra потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Находящийся в машине пассажир Иманов Нахид Камиль оглы погиб на месте происшествия. Водитель госпитализирован с травмами.

По данному факту в отделе полиции Ярдымлинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.

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