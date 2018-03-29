В Ярдымлы чинившего трансформатор Azercell инженера насмерть ударило током

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Человек, проводящий ремонтные работы на трансформаторе, принадлежащем ООО Azercell, скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Зевин Ярдымлинского района.
Сообщается, что проводящий ремонтные работы на трансформаторе ООО Azercell в данном селе инженер Гулиев Хасай Агакерим оглы 1975 г.р. умер в результате удара электрическим током.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
Отметим, что Х.Гулиев был сотрудником компании Loginet.
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