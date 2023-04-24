В Ярдымлы автомобиль упал в овраг, пострадали 3 члена одной семьи

В Ярдымлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 члена одной семьи.

В Ярдымлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 члена одной семьи.

Как передает Report, находившийся за рулем автомобиля Рамиль Шамиль оглы Шукюров, 1989 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг.

Помимо Р.Шукюрова в ДТП пострадала его супруга Чичяк Умидвар гызы Шукюрова, 1989 года рождения, и их несовершеннолетний сын Рамин, 2013 года рождения.

Раненых из-за тяжелого состояния доставили в одну из столичных клиник.

По факту ведется расследование