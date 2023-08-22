В Ярдымлы автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые

В Ярдымлинском районе автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые.

В Ярдымлинском районе автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, инцидент произошел 21 августа на территории села Абидинли.

Житель села Зейналов Ильгар Ахмедага оглу(1966 г.р.) потерял управление автомобилем "УАЗ" и транспортное средство скатилось в овраг. Во время инцидента пострадали пассажиры Сеймур и Исмет Зейналлы. Водитель скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ведется предварительное расследование.