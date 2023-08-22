О нас

В Ярдымлы автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые

В Ярдымлы автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые В Ярдымлинском районе автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые.
Происшествия
22 августа 2023 г. 09:53
В Ярдымлы автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые

В Ярдымлинском районе автомобиль скатился в овраг, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, инцидент произошел 21 августа на территории села Абидинли.

Житель села Зейналов Ильгар Ахмедага оглу(1966 г.р.) потерял управление автомобилем "УАЗ" и транспортное средство скатилось в овраг. Во время инцидента пострадали пассажиры Сеймур и Исмет Зейналлы. Водитель скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ведется предварительное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yardımlıda avtomobil dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Ханкенди
Возбуждено уголовное дело в отношении лица, пропагандирующего сепаратизм в Ханкенди
22 августа 2023 г. 10:31
В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП
В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП
22 августа 2023 г. 09:25
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 30-летнего мужчины
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 30-летнего мужчины
22 августа 2023 г. 08:57
В Наримановском районе Баку убит 30-летний мужчина
В Наримановском районе Баку убит 30-летний мужчина
22 августа 2023 г. 08:07
Упавшее дерево в Масаллы перекрыло дорогу, которой пользовались 150 семей
Упавшее дерево в Масаллы перекрыло дорогу, которой пользовались 150 семей
21 августа 2023 г. 23:54
Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры
Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры
21 августа 2023 г. 22:12
Назначены новые прокуроры Джульфы и Ордубада
Назначены новые прокуроры Джульфы и Ордубада
21 августа 2023 г. 16:36
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 32 млн манатов
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 32 млн манатов
21 августа 2023 г. 15:32
Найдено тело утонувшего в Пиршагы
Найдено тело утонувшего в Пиршагы
21 августа 2023 г. 14:52
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в западных районах Азербайджана
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в западных районах Азербайджана
21 августа 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi