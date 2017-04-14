 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ярдымлы 34-летний мужчина выкрал и задушил девушку - ПОДРОБНОСТИ

    По факту районной прокуратурой ведется расследование

    Ярдымлы. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе произошло убийство.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Телавар Ярдымлинского района.

    23-летняя Бабаева Натаван Азаддин гызы была задушена односельчанином 34-летним Тахмазовым Ниязом Бахас оглу.

    Некоторое время назад Н.Бабаева была выкрадена односельчанином Н.Тахмазовым. Позже в результате возникшего между ними спора Н.Тахмазов задушил девушку в хлеву одного из пустующих домов села.

    Н.Тахмазов задержан.

    По факту районной прокуратурой ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi