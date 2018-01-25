В Японском море пропало судно с гражданами Азербайджана на борту

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Рыболовецкое судно ("Восток") с 21 человеком на борту не выходит на связь в Японском море после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. На борту судна находились граждане России, Молдовы, Украины и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает краевое управление МЧС России.

К месту срабатывания радиобуя были отправлены сторожевой пограничный корабль береговой охраны, спасательный буксир, самолет Бе-200.

Поиски пока не дали никаких результатов.

Спасательное судно подойдет на место поисков около 20.00 местного времени, если погода не ухудшится.