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    В Японском море пропало судно с гражданами Азербайджана на борту

    На поиски пропавшего судна вылетел самолет

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Рыболовецкое судно ("Восток") с 21 человеком на борту не выходит на связь в Японском море после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. На борту судна находились граждане России, Молдовы, Украины и Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает краевое управление МЧС России.

    К месту срабатывания радиобуя были отправлены сторожевой пограничный корабль береговой охраны, спасательный буксир, самолет Бе-200.

    Поиски пока не дали никаких результатов.

    Спасательное судно подойдет на место поисков около 20.00 местного времени, если погода не ухудшится.

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