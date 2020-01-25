В Японии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

В Японии зафиксирован третий случай заражения новым типом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Japan Times, об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния этой страны.

Третьим заразившимся человеком стала китайская туристка, приехавшая из Уханя 18 января.

Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.

Отметим, что число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией достигло 1330. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. В связи с этим ВОЗ провел экстреннее заседание, но воздержался от объявления режима международной ЧП.