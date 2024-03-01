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Более 40 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана в прошлом месяце

Более 40 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана в прошлом месяце За нарушение государственной границы в феврале задержан 41 человек: 12 граждан Азербайджана, 11 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Алжира, 3 - Шри-Ланки, 2 - Индии, 2 - Марокко и 1 гражданин Ирака.
Происшествия
1 марта 2024 г. 12:17
Более 40 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана в прошлом месяце

За нарушение государственной границы в феврале задержан 41 человек: 12 граждан Азербайджана, 11 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Алжира, 3 - Шри-Ланки, 2 - Индии, 2 - Марокко и 1 гражданин Ирака.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В рамках мер по борьбе с незаконной миграцией 13 человек задержаны при попытке пересечь государственную границу с поддельной датой на штампах, поддельными паспортами и чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 833 человека, в отношении которых приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 41 nəfər saxlanılıb

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