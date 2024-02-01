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В январе за нарушение госграницы задержаны 24 человека

В январе за нарушение госграницы задержаны 24 человека В январе Государственной пограничной службой за нарушение государственной границы задержаны 24 человека, 13 из которых являются гражданами Азербайджана, 3 - Пакистана, 2 - Непала, 2 - Таджикистана, 1 - Индии, 1 - Марокко, 1 - Грузии и 1 - Турции.
Происшествия
1 февраля 2024 г. 19:32
В январе за нарушение госграницы задержаны 24 человека

В январе Государственной пограничной службой за нарушение государственной границы задержаны 24 человека, 13 из которых являются гражданами Азербайджана, 3 - Пакистана, 2 - Непала, 2 - Таджикистана, 1 - Индии, 1 - Марокко, 1 - Грузии и 1 - Турции.

Об этом Report сообщили в ГПС.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с поддельными документами были задержаны 19 человек.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 1 103 человека.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 305 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд из страны 374 человек, въезд в Азербайджанскую Республику запрещен 16 лицам.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ из незаконного оборота было изъято 107 кг 343 г различных видов наркотических средств и 135 единиц психотропных таблеток.

Была выявлены и изъяты контрабандные товары на общую сумму 934 715 манатов, в том числе 1 пистолет марки “Глок”, большое количество американской валюты, осетровые и табачные изделия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYanvarda dövlət sərhədini pоzduğuna görə 24 nəfər saxlanılıb

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