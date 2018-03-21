В январе Белоруссия экспортировала в Азербайджан 65 тонн свежей и охлажденной говядины

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В январе текущего года из Белоруссии в Азербайджан было экспортировано 65 тонн свежей и охлажденной говядины.

Как передает Report, об этом пишет аналитический еженедельник "Белорусы и рынок".

Сообщается, что по этому показателю Азербайджан уступает только России (8415 тонн) и Казахстану (194 тонн).

Экспорт белорусской замороженной говядины в январе вырос на 26,5% в натуральном выражении до 3 742 тонн. В стоимостном он увеличился на 38% до 13,96 млн. долларов.