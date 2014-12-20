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    В высотке на территории Ясамальского района Баку произошел пожар

    Подача электричества в здание было приостановлено

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В высотке на территории Ясамальского района столицы произошел пожар. Как сообщили Report очевидцы, возгорание произошло в "Ени Ясамал" - по улице Талыблы, 24. Пожар начался в блоке в результате короткого замыкания в электропроводах. Возгорание охватило территорию вокруг электрического счетчика. Подача электричества в здание было приостановлено. Прибывшая на место пожарная бригада министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) локализовала пламя. Удалось пресечь распространение огня на более обширную территорию.

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