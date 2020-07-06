Арестованы еще 4 нарушителя карантина

В воскресенье были арестованы 4 нарушителя карантина

За нарушение особого карантинного режима накануне были арестованы 4 человека в административном порядке, а в отношении 2 294 человек составлены протоколы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

"В ходе проведенных сотрудниками полиции 5 июля мероприятий был выявлен факт незаконной деятельности 11 объектов общественного питания по республике, нарушивших противоэпидемический режим. 1 из владельцев объекта был арестован в административном порядке, 10 человек были оштрафованы.

В целом за нарушения правил специального карантинного режима по республике за минувший день были арестованы 4 человека, наложены административные штрафы на 2 294 человек, из них 548 - за неиспользования медицинской маски.

В очередной раз требуем от граждан неукоснительно соблюдать все требования Оперативного штаба при Кабинете министров", - сообщили в пресс-службе.