В Воронеже уроженец Азербайджана приговорен к 14 годам колонии за убийство земляка

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана, участник массовой драки возле одного из кафе в Воронеже, приговорен к 14 годам колонии за убийство земляка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, ночью 19 апреля 2017 года в кафе по улице Волгоградской группа людей праздновала день рождения внучки 50-летнего мужчины. На празднике было около 40 человек — азербайджанцы. В итоге 37-летний подсудимый, уроженец Азербайджана, и его брат поссорились с тремя знакомыми. Конфликт перерос в драку.

В процессе драки подсудимый нанес ножом одному из оппонентов несколько ударов в область груди и головы, а второму — в область груди. С полученными телесными повреждениями потерпевшие доставлены в медицинские учреждения, где один из них скончался. Ножевые ранения в драке также получил сам подсудимый и его брат.