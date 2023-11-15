В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни

В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни.

В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни.

Как сообщает Report, как минимум 50 гостям ресторана вручили повестки в военкомат во время празднования дня рождения.

Кроме того, ранее в сети распространились кадры визита силовиков в ресторан "Куракина дача" в Санкт-Петербурге, где проходила большая азербайджанская свадьба. Под предлогом проверки соблюдения миграционного законодательства правоохранители устроили масштабную проверку документов у всех присутствующих. Любые попытки возразить пресекались в грубой форме. По итогу облавы несколько человек, включая работника заведения, были доставлены в отделы полиции.