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В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни

В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни.
Происшествия
15 ноября 2023 г. 14:37
В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни

В Воронеже полицейские устроили облаву в ресторане азербайджанской кухни.

Как сообщает Report, как минимум 50 гостям ресторана вручили повестки в военкомат во время празднования дня рождения.

Кроме того, ранее в сети распространились кадры визита силовиков в ресторан "Куракина дача" в Санкт-Петербурге, где проходила большая азербайджанская свадьба. Под предлогом проверки соблюдения миграционного законодательства правоохранители устроили масштабную проверку документов у всех присутствующих. Любые попытки возразить пресекались в грубой форме. По итогу облавы несколько человек, включая работника заведения, были доставлены в отделы полиции.

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