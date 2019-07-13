Состояние пострадавшего в крупном ДТП в Воронеже азербайджанца остается стабильно-тяжелым

В Воронеже из госпиталя выписали троих граждан Азербайджана, пострадавших в результате крупного ДТП, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что 6 июля граждане Азербайджана ехали в микроавтобусе в направлении Ростова-на-Дону. Водитель не смог справиться с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся.

Всего в микроавтобусе находились 12 человек, в итоге четверо были госпитализированы в больницу Бобровского района.

На данный момент трое уже выписаны из больницы, еще один находится в стабильно-тяжёлом состоянии. Его доставили в реанимационное отделение больницы Воронежа.