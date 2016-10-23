В Воронеже 38-летняя женщина прописала у себя девять азербайджанцев

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Воронеже в Коминтерновском районе 38-летняя женщина занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Воронежской области.

С 5 по 22 июля текущего года горожанка прописала у себя в квартире в многоэтажном доме на переулке Славы девять граждан Азербайджана. Разумеется, жилплощадь иностранцы получали за деньги только на бумаге. Предоставлять им жилье женщина не собиралась.

"По факту фиктивной регистрации было возбуждено уголовное дело (ст. 322.2 УК РФ)", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.