​В Волгограде задержан азербайджанец, убивший 29-летнего человека

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ 9 августа в Камышине в драке был убит местный житель. Виновник трагедии скрылся с места происшествия, а 29-летний камышанин скончался от ножевого ранения.

Как передает Report, "разборка", закончившаяся преступлением, произошла на улице Некрасова.

Как рассказал руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СК России по Волгоградской области Сергей Наумов, на следующий день, 10 августа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Камышинский», в Волгограде был задержан 56-летний подозреваемый в совершении этого преступления. Задержанный — 56-летний уроженец Азербайджана.

В настоящее время он доставлен в Камышин. Мужчина дал признательные показания, решается вопрос о его заключении под стражу.