​В Волгограде за взятки осудят двух азербайджанцев

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Тракторозаводский районный суд направлено уголовное дело по обвинению двух граждан республики Азербайджан, обвиняемых в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как передает Report, по данным следствия, в середине декабря 2014 года обвиняемые решили заняться бизнесом – продавать на улице в Тракторозаводском районе Волгограда деревья хвойных пород.

В связи с тем, что в качестве индивидуальных предпринимателей они зарегистрированы не были, документов на право осуществления торговли не имели, коммерсанты осознавали, что рискуют быть привлеченными к административной ответственности за незаконную деятельность. Избежать этого они решили путем дачи взятки сотруднику полиции.

19 декабря 2014 года обвиняемые пришли к заместителю начальника отдела участковых уполномоченных районного отдела полиции и предложили ему за незаконное денежное вознаграждение в сумме четыре тысячи рублей «закрыть глаза» на совершаемое ими правонарушение. Несмотря на то, что страж порядка отказался и в очередной раз напомнил о правилах торговли, нелегальные предприниматели положили на стол полицейского денежные средства, после чего были задержаны оперативными отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа МВД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Тракторозаводского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.