​В Волгодонске в ходе драки смертельно ранен азербайджанец

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Драка с поножовщиной произошла в ночь на 23 января в Волгодонске возле пивного бара "Качка", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Под стражу заключен 23-летний парень, которого подозревают в убийстве 43-летнего уроженца Азербайджана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В пивбаре "Качка" между пьяными компаниями случилась ссора. По предварительным данным, причиной конфликта стал неоплаченный счет. 23-летний волгодонец вывел 43-летнего знакомого на улицу, где между ними завязалась драка. В ходе потасовки парень достал нож и ударил им своего соперника.

Раненного мужчину на скорой привезли в местную больнице, где в реанимационном отделении врачи несколько часов пытались спасти его. Однако ранение оказалось смертельным, и 43-летний мужчина скончался в больнице.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Сообщается, что подозреваемый ранее уже был судим.