О нас

В воинской части ГПС прошла церемония принесения присяги молодых солдат

В воинской части ГПС прошла церемония принесения присяги молодых солдат 16 ноября в расположенной в городе Гёйтепе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония принесения присяги молодых солдат.
Происшествия
17 ноября 2022 г. 10:20
В воинской части ГПС прошла церемония принесения присяги молодых солдат

16 ноября в расположенной в городе Гёйтепе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония принесения присяги молодых солдат.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На церемонии минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации, был исполнен Государственный гимн Азербайджана в сопровождении военного оркестра.

После торжественного приведения к присяге молодых солдат личному составу было передано поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDSX-nin hərbi hissəsində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib

Самое важное

В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46
Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
16 ноября 2022 г. 18:12
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
16 ноября 2022 г. 16:20
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
16 ноября 2022 г. 08:54
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
15 ноября 2022 г. 16:50
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
15 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi