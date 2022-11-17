В воинской части ГПС прошла церемония принесения присяги молодых солдат

16 ноября в расположенной в городе Гёйтепе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония принесения присяги молодых солдат.

16 ноября в расположенной в городе Гёйтепе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония принесения присяги молодых солдат.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На церемонии минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации, был исполнен Государственный гимн Азербайджана в сопровождении военного оркестра.

После торжественного приведения к присяге молодых солдат личному составу было передано поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.