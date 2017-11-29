В воинских частях в прифронтовой зоне проведены мероприятия по психологическому просвещению

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены мероприятия по психологическому просвещению.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе мероприятий, в том числе учебно-методических занятий на тему "Изучение индивидуально-психологических особенностей молодых солдат", проведенных с командным составом воинских частей, были прочитаны лекции на различные темы в сфере психологического просвещения.
Молодым офицерам были даны соответствующие рекомендации по ведению индивидуальной психологической работы с новобранцами.
Проведены также семинарские занятия на тему "Методы преодоления и своевременного предотвращения стресса", на которых военнослужащим были представлены методические материалы.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook