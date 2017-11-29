В воинских частях в прифронтовой зоне проведены мероприятия по психологическому просвещению

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены мероприятия по психологическому просвещению.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе мероприятий, в том числе учебно-методических занятий на тему "Изучение индивидуально-психологических особенностей молодых солдат", проведенных с командным составом воинских частей, были прочитаны лекции на различные темы в сфере психологического просвещения.

Молодым офицерам были даны соответствующие рекомендации по ведению индивидуальной психологической работы с новобранцами.

Проведены также семинарские занятия на тему "Методы преодоления и своевременного предотвращения стресса", на которых военнослужащим были представлены методические материалы.