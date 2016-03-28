Интигам Алиев отпущен на свободу

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде состоялся процесс по дополнительному кассационному протесту генерального прокурора Закира Гаралова в связи с суровостью судебного решения в отношении председателя Общества правового просвещения Интигама Алиева, находящегося под арестом.

Об этом Report сообщил адвокат И.Алиева Джавад Джавадов.

По словам адвоката, кассационный проест защищал заместитель генерального прокурора Намиг Аскеров.

Согласно решению суда, И. Алиев был отпущен на свободу с условным сроком в 5 лет.

Отметим, что И.Алиев был арестован 8 августа 2014 года. Он обвинялся по ст. 213.1 (уклонение от налогов), ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 192.2 (незаконное предпринимательство) и ст. 179.3.2 (присвоение или растрата) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Алиев был осужден на 7,6 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в течение 3 лет. Не согласившись с решением, И.Алиев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Приговор суда был оставлен без изменений.

Адвокат Джавад Джавадов подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда. Кассационная жалоба И.Алиева была отклонена.