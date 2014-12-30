​В Венесуэле неизвестные забросали гранатами здание газеты

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ. В Венесуэле в городе Маракай двое неизвестных бросили несколько гранат в здание газеты "El Siglo", сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

"Камеры наблюдения зафиксировали, что два человека подъехали на мотоцикле и бросили в здание взрывные устройства. Одно из устройств не взорвалось. Мотивы преступления пока неизвестны, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение", — заявили в прокуратуре.

По данным властей, в результате нападения офису причинен небольшой урон, пострадали три автомобиля, припаркованные неподалеку.

Как сообщалось ранее, в Венесуэле оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо вызвана на допрос по обвинению в причастности к организации покушения на президента страны Николаса Мадуро.