В Узбекистане в ДТП на ж/д переезде погибли шесть человек

В Узбекистане в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Узбекистанских железных дорог" в Telegram-канале.

По ее данным, трагедия произошла на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи.

"Водитель легкового автомобиля марки "Джентра", грубо нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь железнодорожные пути непосредственно перед приближением поезда, - говорится в сообщении. - Согласно данным, в салоне автомобиля находилось шесть человек: пять женщин и малолетний ребенок. В результате мощного столкновения никто из находящихся в автомобиле не выжил".

Подчеркивается, что машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в УЖД.