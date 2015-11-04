​В университетском общежитии в Баку студент из Ирака избил сирийца

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В общежитии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности произошла драка.
Как сообщает Report, студент четвертого курса, гражданин Ирака Мухаммед Сыддык оглу Кязим 1992 г.р. на почве хулиганства избил гражданина Сирии Махмуда Хыдыр оглу аль-Гасана 1994 г.р.
В связи с инцидентом Махмуд Хыдыр оглу аль-Гасан обратился с заявлением в 21-ое отделение полиции Насиминского РУП.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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