​В университетском общежитии в Баку студент из Ирака избил сирийца

4 ноября, 2015 18:47

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В общежитии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности произошла драка. Как сообщает Report, студент четвертого курса, гражданин Ирака Мухаммед Сыддык оглу Кязим 1992 г.р. на почве хулиганства избил гражданина Сирии Махмуда Хыдыр оглу аль-Гасана 1994 г.р. В связи с инцидентом Махмуд Хыдыр оглу аль-Гасан обратился с заявлением в 21-ое отделение полиции Насиминского РУП. По факту ведется расследование.