В Украине застрелен еще один гражданин Азербайджана

Киев. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве, на территории жилмассива Троещина Деснянского района застрелен гражданин Азербайджана.

Как сообщает киевское бюро Report, убит житель Имишлинского района Азербайджана Гулиев Керим 1979 г.р.

Инцидент произошел неделю назад. От полученных многочисленных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Его тело находится в районном морге. Пока не принято никаких мер для отправки тела в Азербайджан.

Отметим, что за последние годы в Украине были убиты несколько граждан Азербайджана. Кроме того, отмечены случаи похищения более 20-ти азербайджанцев. Проводимые расследования остались безрезультатными. Также пока нет никаких результатов расследования, проводимого в связи с вооруженной угрозой и преследованием, отмеченным 19-29 ноября этого года в отношении командированного в Киев сотрудника азербайджанского Информационного агентства Report.