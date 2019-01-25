В Украине задержаны шесть азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин - ФОТО

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Полиция Харьковской области Украины задержала подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.
Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
По словам первого замглавы Нацполиции, правоохранители задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин в Кривом Роге. У задержанных изъято более 1,5 кг ювелирных украшений.
Инцидент произошел в субботу 19 января.
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