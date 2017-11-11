В Украине задержана преступная банда, состоящая из азербайджанцев

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Запорожской области Украины задержаны 3 азербайджанца, подозреваемые в организованной преступной деятельности. Как сообщает Report, во время обыска у них были изъяты гранаты, огнестрельное оружие и патроны.

Сотрудникам уголовного розыска и роты особого назначения нацполиции удалось выследить и задержать злоумышленников, которые передвигались на автомобиле Mercedes.

Как оказалось, автомобиль был похищен преступниками в соседнем Днепре.

Уроженцы Азербайджана будут осуждены сразу по нескольким статьям УК Украины: «Незаконное завладение транспортным средством», «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами» и «Мошенничество».