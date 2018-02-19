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    В Украине задержан мужчина объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии "Интерпола"

    Ожидается его экстрадиция в Азербайджан

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Находившийся в международном розыске по линии "Интерпола" гражданин Азербайджана был задержан в Украине.

    Как сообщает Report, в Украине задержан Эльчин Гейдаров 1977 г.р., находившийся в розыске по статье 144-1 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Азербайджана.

    Отметим, что Эльчин Асиф оглу Гейдаров родился 15.02.1977 года в городе Баку. Является жителем столицы. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста и в 2017 году он объявлен в розыск по линии "Интерпола".

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