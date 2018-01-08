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    В Украине задержан гражданин Азербайджана, попытавшийся незаконно пересечь границу

    © unn.com.ua

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Харьковской области Украины на границе с Россией пограничники задержали трех иностранцев и их проводника. 

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

    Двое граждан Грузии и один гражданин Азербайджана в сопровождении гражданина Украины попытались незаконно пересечь российско-украинскую госграницу. 

    Задержанные были доставлены в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов.

    В отношении иностранных граждан возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", в отношении украинского проводника - по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". 

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