В Украине задержан гражданин Азербайджана, попытавшийся незаконно пересечь границу

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Харьковской области Украины на границе с Россией пограничники задержали трех иностранцев и их проводника.
Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Двое граждан Грузии и один гражданин Азербайджана в сопровождении гражданина Украины попытались незаконно пересечь российско-украинскую госграницу.
Задержанные были доставлены в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов.
В отношении иностранных граждан возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", в отношении украинского проводника - по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
News DepartmentАвтор новости
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