В Украине задержан гражданин Азербайджана, попытавшийся незаконно пересечь границу

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Харьковской области Украины на границе с Россией пограничники задержали трех иностранцев и их проводника.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Двое граждан Грузии и один гражданин Азербайджана в сопровождении гражданина Украины попытались незаконно пересечь российско-украинскую госграницу.

Задержанные были доставлены в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов.

В отношении иностранных граждан возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", в отношении украинского проводника - по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".