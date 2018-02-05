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    В Украине задержан гражданин Азербайджана по подозрению в убийстве военнослужащего

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Запорожье задержан гражданин Азербайджана по подозрению в убийстве военнослужащего. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий воинской части по контракту, получил смертельное ножевое ранение.

    “По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Он был задержан в Запорожье”, — говорится в сообщении.

    5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

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