В Украине задержан гражданин Азербайджана по подозрению в убийстве военнослужащего

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Запорожье задержан гражданин Азербайджана по подозрению в убийстве военнослужащего. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий воинской части по контракту, получил смертельное ножевое ранение.

“По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Он был задержан в Запорожье”, — говорится в сообщении.

5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.