В Украине задержан экстремал из Азербайджана, пытавшийся прорваться в Чернобыльскую зону - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с полицейскими задержали туриста-экстремала из Азербайджана, который пытался прорваться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС", — говорится в заявлении.

В отношении 39-летнего жителя Баку, задержанного в Киеве, составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности.