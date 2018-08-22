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    В Украине задержан азербайджанец, обвиняемый в продаже около 50 женщин

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Украине задержан азербайджанец по обвинению в продаже около 50 женщин.

    Как сообщает Report, в результате совместной операции Шевченсковского районного отдела полиции украинской столицы и полиции города Херсон была задержана группировка во главе с Габилем Хасай оглу Гасановым 1970 г.р.

    По решению Шевченсковскго районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

    Он и возглавляемая им группировка обвиняются в продаже до 50  украинок с целью их привлечения к проституции в Европе и арабских странах.

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