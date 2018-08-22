В Украине задержан азербайджанец, обвиняемый в продаже около 50 женщин

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Украине задержан азербайджанец по обвинению в продаже около 50 женщин.

Как сообщает Report, в результате совместной операции Шевченсковского районного отдела полиции украинской столицы и полиции города Херсон была задержана группировка во главе с Габилем Хасай оглу Гасановым 1970 г.р.

По решению Шевченсковскго районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Он и возглавляемая им группировка обвиняются в продаже до 50 украинок с целью их привлечения к проституции в Европе и арабских странах.