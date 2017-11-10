В Украине задержали трех вооруженных азербайджанцев, подозреваемых в ряде преступлений

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Запорожской области Украины задержали трех вооруженных граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории страны, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Граждане Азербайджана 1993, 1961 и 1995 годов рождения подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, незаконном обращении с оружием и мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов Украины остановили автомобиль "Mercedes", который был похищен у гражданина Турции в Днепре, в котором находились преступники и оружие.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых и осмотра автомобиля правоохранители изъяли гранату "Ф-1", гранату "РГД-5", 2 запала, пистолет EKOL 9 мм с признаками переработки и патроны к нему.

На данный момент продолжается проверка членов преступной группы на причастность к совершению других нераскрытых преступлений на территории Украины.