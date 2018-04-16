В Украине задержали двух граждан Азербайджана за нарушение госграницы - ФОТО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Украинские пограничники задержали двух граждан Азербайджана за нарушение государственной границы, передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

"Пограничный патруль за несколько метров от госграницы, неподалеку от населенного пункта Грабовское задержал двух граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь украинско-российскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении украинской Госпогранслужбы.

На данный момент за попытку незаконного пересечения госграницы на 60 и 57-летнего азербайджанцев составлены административные материалы.