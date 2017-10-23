В Украине владелец кафе-азербайджанец обвиняется в нанесении смертельных ранений битой клиенту

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Украине владелец кафе-уроженец Азербайджана обвиняется в нанесении смертельных ранений битой клиенту.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области, обвинительное заключение в отношении 31-летнего владельца кафе направлено в суд.

По данным следствия, в Сквирском районе Киевской области между владельцем кафе и одним из пьяных клиентов возник словесный конфликт. Выйдя на улицу, обиженный 64-летний мужчина повредил автомобиль владельца кафе, который оказался уроженцем Азербайджана и имел вид на жительство в Украине.

Позже азербайджанец с братом нашли мужчину, заволокли его в кафе и избили битой по голове, телу и ногам. Пострадавший скончался в местной больнице в тот же день. Владельца кафе признали виновным в убийстве, ему грозит 9 лет тюрьмы.