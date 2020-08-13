В Украине убит криминальный авторитет

Среди задержанных-гражданин Азербайджана Агаев Джавид, 1991 года рождения

В Деснянском районе Киева убит гражданин Азербайджана Гусейнов Магеррам Иззет оглу, 1994 года рождения, известный в криминальном мире под прозвищем "Мага".

По сообщению европейского бюро Report, убийство было совершено 10 августа во время словесной перепалки на рынке. М.Гусейнов получил удар ножом в область сердца и скончался на месте.

Полицией Деснянского района задержаны 4 подозреваемых в совершении преступления. Решением суда в отношении их выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Среди задержанных-гражданин Азербайджана Агаев Джавид, 1991 года рождения.