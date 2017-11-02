В Украине убит бизнесмен-азербайджанец

Киев. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Луганской области Украины был убит бизнесмен-азербайджанец Самандар Гулиев, занимавшийся фермерской деятельностью.
Как сообщает Report, его тело было обнаружено вблизи от села Устиновка Попаснянского района.
Труп С. Гулиева обнаружили местные жители при въезде в село. Сообщается, что у него на шее имелись следы удушения.
Бизнесмен-азербайджанец был похоронен в Попаснянском районе.
Уроженец Кюрдамирского района Самандар Гулу оглу Гулиев 1969 г.р. долгие годы жил в Луганске, на территории района владел большими земельными угодьями, фермерским хозяйством.
Напомним, что Попаснянский район Луганской области под контролем Украины и находится вне зоны боевых действий.
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