В Украине судят гражданина Азербайджана за дачу взятки следователю через полицейского

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Центральном районном суде украинского города Николаев продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению 46-летнего гражданина Азербайджана в даче взятки, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно обвинительному акту, в конце 2016 года, гражданин Азербайджана передал сотруднику полиции взятку в размере 5 тысяч долларов США, которую тот должен был передать следователю прокуратуры за принятие мер для возвращения вещей и документов, изъятых на предприятии обвиняемого.

Отмечается, что в суд представлены соответствующие аудио и видеодоказательства дачи взятки. В частности в видеофайлах содержится запись встреч и переговоров между следователем прокуратуры, сотрудником полиции и обвиняемым по предложению предоставления последним взятки.

Для обеспечения технической возможности воспроизведения других носителей информации, которые являются приложениями к соответствующим протоколам и подлежат исследованию, в заседании объявлен перерыв до 21 ноября.