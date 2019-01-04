В Украине судят четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Львовской области Украины начинается суд в отношении четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении и убийстве.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

По данным досудебного расследования, в июне прошлого года подозреваемые совершили разбойное нападение на дом в одном из сел Бродовского района и избили до смерти 59-летнего хозяина дома.

Они нанесли потерпевшему удары металлической планкой по голове и туловищу, и от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

Во время досудебного расследования в отношении всех четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Отметим, что случае обвинительного вердикта суда двум из обвиняемых грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а еще двум - от 7 до 15 лет лишения свободы.