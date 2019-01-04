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    В Украине судят четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Львовской области Украины начинается суд в отношении четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении и убийстве.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

    По данным досудебного расследования, в июне прошлого года подозреваемые совершили разбойное нападение на дом в одном из сел Бродовского района и избили до смерти 59-летнего хозяина дома.

    Они нанесли потерпевшему удары металлической планкой по голове и туловищу, и от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

    Во время досудебного расследования в отношении всех четырех подозреваемых избрана  мера пресечения в виде  содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

    Отметим, что случае обвинительного вердикта суда  двум из обвиняемых грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а еще двум - от 7 до 15 лет лишения свободы.

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