О нас

В Украине состоялся суд над задержанными азербайджанцами

В Украине состоялся суд над задержанными азербайджанцами Состоялся суд над задержанными в Украине азербайджанцами.
Происшествия
14 июля 2022 г. 15:48
В Украине состоялся суд над задержанными азербайджанцами

Состоялся суд над задержанными в Украине азербайджанцами.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дело Гасымлы Мисира Эльман оглу и Гулиева Субхана Бабек оглу было рассмотрено в Обуховском районном суде Киевской области.

По итогам судебного заседания прокурор Ринат Кузьменко объявил статьи, по которым обвиняются задержанные (хулиганство, похищение человека, незаконное ношение оружия), и запросил от 8 до 15 лет лишения свободы.

Представитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, выступая в суде, просил отпустить обвиняемых под залог, однако судья отклонил это прошение.

Следующее судебное заседание по процессу запланировано на 12 сентября.

Сестра Мисира Гасымлы отметила, что из-за вмешательства армян в ход этого дела судебный процесс растянулся на один год. По ее словам, видеокадры, снятые ее братом во время Отечественной войны, вызвали у армян недовольство.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada saxlanılan azərbaycanlıların məhkəməsi keçirilib

Другие новости из категории

МВД об утверждениях о наложении штрафа на женщину за кормление бездомных животных
МВД об утверждениях о наложении штрафа на женщину за кормление бездомных животных
14 июля 2022 г. 15:44
В Зангилане потушен пожар в лесистой местности
В Зангилане потушен пожар в лесистой местности
14 июля 2022 г. 15:30
Близ станции метро Нефтчиляр произошел пожар
Близ станции метро "Нефтчиляр" произошел пожар
14 июля 2022 г. 13:13
В Бакинской городской прокуратуре - новое назначение
В Бакинской городской прокуратуре - новое назначение
14 июля 2022 г. 12:31
МВД прокомментировало обвинения участника Отечественной войны
МВД прокомментировало обвинения участника Отечественной войны
14 июля 2022 г. 11:57
Из управления ОАО Азерсу похищено 50 счетчиков воды
Из управления ОАО "Азерсу" похищено 50 счетчиков воды
14 июля 2022 г. 11:47
Сотрудник Госкомтаможни совершил суицид
Сотрудник Госкомтаможни совершил суицид
14 июля 2022 г. 10:35
В Азербайджане задержаны члены международной наркосети
ФотоВ Азербайджане задержаны члены международной наркосети
14 июля 2022 г. 10:09
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Солдат Азербайджанской армии покончил жизнь самоубийством
Солдат Азербайджанской армии покончил жизнь самоубийством
14 июля 2022 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi