В Украине состоялся суд над задержанными азербайджанцами

Состоялся суд над задержанными в Украине азербайджанцами.

Состоялся суд над задержанными в Украине азербайджанцами.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дело Гасымлы Мисира Эльман оглу и Гулиева Субхана Бабек оглу было рассмотрено в Обуховском районном суде Киевской области.

По итогам судебного заседания прокурор Ринат Кузьменко объявил статьи, по которым обвиняются задержанные (хулиганство, похищение человека, незаконное ношение оружия), и запросил от 8 до 15 лет лишения свободы.

Представитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, выступая в суде, просил отпустить обвиняемых под залог, однако судья отклонил это прошение.

Следующее судебное заседание по процессу запланировано на 12 сентября.

Сестра Мисира Гасымлы отметила, что из-за вмешательства армян в ход этого дела судебный процесс растянулся на один год. По ее словам, видеокадры, снятые ее братом во время Отечественной войны, вызвали у армян недовольство.