В Украине пропал без вести еще один азербайджанский бизнесмен

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Киев. 21 января. REPORT.AZ/ В городе Богодухов Харьковской области Украины пропал без вести уроженец Сальянского района Азербайджана, бизнесмен Ширинов Гасан Сабир оглу 1970 г.р.

Как сообщает украинское бюро Report, предполагается, что пропавший без вести 4 дня назад бизнесмен был похищен.

Сообщается, что проживающий в городах Харьков и Богодухов Г.Ширинов вышел в последний раз из дома в городе Богодухов, после чего связь с ним прервалась. Он долгое время живет в Харьковской области, занимается сельскохозяйственным бизнесом.

Отметим, что в последние годы в Украине был расстрелян ряд азербайджанцев, зарегистрирован факт похищения или пропажи без вести более 20 азербайджанцев. Все еще нет никаких результатов в связи с неожиданными вооруженными угрозами и преследованием со стороны неизвестных лиц в отношении командированного 19-29 ноября прошлого года в Киев сотрудника информационного агентства Report.

Напомним, что в прошлом генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов в связи с применением насилия в отношении азербайджанцев в Украине обратился к генпрокурору этой страны Юрию Луценко. В обращении резко критиковались преступления, совершенные против азербайджанцев. В обращении было отмечено, что эти события вызывают большой резонанс в обществе, была выражена уверенность, что расследования будут проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и норм международного права, объективно и справедливо и в короткие сроки этим деяниям будет дана юридическая оценка. После обращения З.Гаралова к украинскому коллеге ряд преступлений был раскрыт, однако определенные преступления остаются нераскрытыми.