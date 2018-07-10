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    В Украине произошла массовая драка между египтянами и азербайджанцами

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В центре украинского города Кропивницкий произошла массовая драка между  студентами летной академии из Египта и Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Укринформ",  два человека госпитализированы в результате драки.  

    Инцидент случился в понедельник, 9 июля, около 19:00 по местному времени на площади Героев.  

    Как отметили в полиции, между 2-мя мужчинам возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, позже к ней присоединились еще двое участников.

    "До прибытия патрульных к драке присоединились еще два человека. В результате происшествия, двух участников "скорая" доставила в больницу, у одного из них обнаружили резаную рану", - сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции в Кировоградской области Янина Лыкова.

    Двух других участников драки, по словам пресс-секретаря, доставили в Кропивницкий отдел полиции.

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