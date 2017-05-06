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    В Украине похитили 20 тонн мяса, предназначенного для азербайджанской компании

    Компания обратилась в правоохранительные органы, в том числе и в органы внутренних дел Украины и Службу безопасности

    Киев. 6 мая. REPORT.AZ/ В Винницкой области Украины пропали направлявшиеся в Азербайджан 20 тонн мясных продуктов.

    Как сообщает Report, груз, оцениваемый в 70 тыс. долларов и отправленный азербайджанской компании "Кавказский консервный завод", пропал по пути на украинскую таможню.

    В связи с пропажей груза компания обратилась в правоохранительные органы, в том числе и в органы внутренних дел Украины, Службу безопасности и к депутатам Верховной Рады.

    Отметим, что до сегодняшнего момента на территории Украины было украдено 10 груженных грузовых машин, принадлежащих разным компаниям Азербайджана.

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