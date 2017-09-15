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    В Украине похищен еще один азербайджанец

    Сын бизнесмена был похищен, когда ехал с друзьями в Харьков, чтобы погулять

    Киев. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Харьков (Украина) неизвестные похитили 21-летнего сына азербайджанского предпринимателя Эльшана Багирова. 

    Как сообщает Report, сын проживающего в контролируемой Украиной части Донецкой области азербайджанского предпринимателя был похищен, когда ехал с друзьями в Харьков, чтобы погулять.  

    Взамен на освобождение сына Эльшана Багирова требуют крупную сумму денег. 

    Отметим, что Э.Багиров является владельцем нескольких ресторанов в Донецке и Харькове.  

    Напомним, что за последний год в Украине похищено свыше 20-ти азербайджанских предпринимателей или их детей. Многие из них были освобождены после уплаты крупной суммы денег. Несмотря на обращения азербайджанцев в связи с данным вопросом в правоохранительные органы Украины, никто из похитителей до сих пор не обнаружен. 

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