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В Украине погибли трое азербайджанцев

В Украине погибли трое азербайджанцев Еще трое азербайджанцев погибли в ходе войны на Украине
Происшествия
16 ноября 2022 г. 11:27
В Украине погибли трое азербайджанцев

Еще трое азербайджанцев погибли в ходе войны в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, полковник-лейтенант Национальной гвардии Украины азербайджанского происхождения Рустамов Самир Атешли оглы погиб в боях на восточном направлении страны.

Кроме того, в одном из оккупированных сел Херсонской области Украины трагически погибли 2 молодых брата, родом из Зардабского района Азербайджана.

Родственники погибших молодых людей предпочли не называть их имена, поскольку территория все еще находится под российской оккупацией.

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Версия на английском языке Three more Azerbaijanis killed in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada azərbaycanlı zabit və 2 qardaş həlak olub

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